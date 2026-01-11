Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Leon Bailey est à nouveau à la recherche d'un club. En manque de temps de jeu à l'AS Roma et sans avenir à Aston Villa, le Jamaïcain est sur le départ.

Leon Bailey est prêté à l'AS Rome cette saison, mais il ne joue pratiquement pas. Le club serait prêt à rompre son contrat plus tôt que prévu. Aston Villa l'avait acheté à 32 millions d'euros en 2021, mais plusieurs sources affirment qu'il n'a plus sa place dans l'équipe.

Le club espagnol de Gérone, en bas du classement de Liga, est cité comme une destination par le site Fichajes. Le club cherche du renfort sur les ailes et s'intéresse au profil de Bailey. Des grands clubs belges suivraient aussi le dossier. Le Club de Bruges et Anderlecht cherchent un gaucher capable de jouer sur le côté droit.

Un retour en Belgique peu probable

On en parle, mais un retour en Belgique est peu probable. Bailey a un salaire trop élevé pour les clubs belges. Ils ne pourraient en payer qu'une partie. Seul un prêt est possible.

À la Roma, Bailey n'a joué que sept matchs en Serie A, sans but ni passe décisive. En sélection, il reste à 7 buts en 39 matchs. Avec sa forme actuelle, un départ vers un grand championnat s’annonce compliqué.

Bailey avait rejoint la Roma en août 2025 sous forme de prêt, pour 2 à 3 millions d’euros, avec une option d’achat entre 20 et 25 millions. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt.

