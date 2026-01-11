"On se disait ça ne marchera pas" : Simon Mignolet bluffé par l'éclosion d'un coéquipier estimé à 30 millions

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
"On se disait ça ne marchera pas" : Simon Mignolet bluffé par l'éclosion d'un coéquipier estimé à 30 millions
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5856

Pour Simon Mignolet, c'est le mental qui forge les champions, bien plus que le talent pur. Il cite la progression fulgurante de Joel Ordoñez comme le parfait exemple.

Simon Mignolet était l'invité du podcast football de Het Laatste Nieuws, aux côtés de Toby Alderweireld et Hans Vanaken. Évidemment, ils ont discuté du Soulier d'Or. Ardon Jashari a été cité et les deux joueurs du Club avaient pas mal de choses à dire sur lui.

Mignolet a souligné à quel point Jashari avait envie de progresser. Il s'est adapté très vite à la Belgique avant de devenir un pilier du milieu de terrain, avant de partir pour l'AC Milan. Un transfert qui, pour l'instant, ne lui réussit pas.

La mentalité avant le talent

"Ça se voit dans les petits détails du quotidien", explique Mignolet dans le podcast. "On ne peut s'en rendre compte qu'en s'entraînant avec lui tous les jours et en partageant le vestiaire. Ça saute vite aux yeux : c'est un homme en mission. Et il y en a d'autres comme lui."

Le gardien du Club de Bruges prend Joel Ordonez comme exemple. "Les premières semaines, on se disait entre nous : ça ne marchera pas", avoue Mignolet. Mais aujourd’hui, Ordonez est devenu un titulaire indiscutable sous Ivan Leko, et Transfermarkt estime sa valeur à 28 millions d’euros.

Lire aussi… 50 millions d'euros pour un joueur du Club de Bruges ? Voici ce qui coinçait
"C'est justement parce qu'il a cette rage de vaincre, cette volonté de s'affirmer et de progresser", conclut Mignolet. "Et on voit ce que ça donne." Comme quoi, le talent ne fait pas tout.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Simon Mignolet
Joel Ordonez

Plus de news

🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

21:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Bailey - Hong - Butera - Waem

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Bailey - Hong - Butera - Waem

19:30
"Certains n'ont pas été honnêtes avec moi" : son départ du Club de Bruges n'est pas encore totalement digéré

"Certains n'ont pas été honnêtes avec moi" : son départ du Club de Bruges n'est pas encore totalement digéré

16:30
Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

19:30
Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

20:30
Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

20:00
50 millions d'euros pour un joueur du Club de Bruges ? Voici ce qui coinçait

50 millions d'euros pour un joueur du Club de Bruges ? Voici ce qui coinçait

08:20
Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

18:30
🎥 Le chaos dans le tunnel : quand un ancien de Pro League poursuit l'arbitre après l'élimination de l'Algérie

🎥 Le chaos dans le tunnel : quand un ancien de Pro League poursuit l'arbitre après l'élimination de l'Algérie

18:00
"Je ne veux pas rester à la cave" : Grejohn Kyei passe à l'action pour quitter le Standard

"Je ne veux pas rester à la cave" : Grejohn Kyei passe à l'action pour quitter le Standard

17:30
🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax

🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax

17:00
"On ne l'appréciera que lorsqu'il aura arrêté sa carrière" : Philippe Clement a choisi son Soulier d'Or

"On ne l'appréciera que lorsqu'il aura arrêté sa carrière" : Philippe Clement a choisi son Soulier d'Or

11:30
Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

16:00
Une semaine pour convaincre : Charleroi a pris sa décision pour le joueur arrivé en test

Une semaine pour convaincre : Charleroi a pris sa décision pour le joueur arrivé en test

15:30
🎥 On l'avait rarement vu comme ça : Youri Tielemans hors de lui après un tacle dangereux

🎥 On l'avait rarement vu comme ça : Youri Tielemans hors de lui après un tacle dangereux

15:00
Une affaire à saisir : Charleroi sur la piste d'un défenseur belge en fin de contrat

Une affaire à saisir : Charleroi sur la piste d'un défenseur belge en fin de contrat

13:30
Deux matchs en 24h à 3000 km de distance : un ancien de Pro League a réussi l'impossible pour Domenico Tedesco

Deux matchs en 24h à 3000 km de distance : un ancien de Pro League a réussi l'impossible pour Domenico Tedesco

14:30
Un retour à Anderlecht ? Pas la priorité : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai"

Un retour à Anderlecht ? Pas la priorité : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai"

14:00
La principale différence entre Leko et De Mil ? "Là-dessus, ils sont presque à l'opposé"

La principale différence entre Leko et De Mil ? "Là-dessus, ils sont presque à l'opposé"

13:00
C'est imminent : un pilier de l'Antwerp se dirige vers la Bundesliga

C'est imminent : un pilier de l'Antwerp se dirige vers la Bundesliga

12:30
Le gagnant du Soulier d'Or dans les années à venir ? Hans Vanaken impressionné par un talent d'Anderlecht

Le gagnant du Soulier d'Or dans les années à venir ? Hans Vanaken impressionné par un talent d'Anderlecht

10:00
"Soyons clairs..." : la réponse sans langue de bois de Thorgan Hazard sur les chances de titre d'Anderlecht

"Soyons clairs..." : la réponse sans langue de bois de Thorgan Hazard sur les chances de titre d'Anderlecht

12:00
Besnik Hasi prévenu : le mercato d'Anderlecht sera sous contraintes

Besnik Hasi prévenu : le mercato d'Anderlecht sera sous contraintes

11:00
1
L'Antwerp se fait dépouiller : un autre cadre de l'équipe a trouvé un accord avec un club de Bundesliga

L'Antwerp se fait dépouiller : un autre cadre de l'équipe a trouvé un accord avec un club de Bundesliga

10:30
L'Union Saint-Gilloise l'avait très bien vendu : saison terminée pour un ancien attaquant du club

L'Union Saint-Gilloise l'avait très bien vendu : saison terminée pour un ancien attaquant du club

09:30
Il manque à Manchester City : Erling Haaland envoie un message touchant à Kevin De Bruyne

Il manque à Manchester City : Erling Haaland envoie un message touchant à Kevin De Bruyne

09:00
1
Rudi Garcia aura du boulot : l'Égypte bat le champion en titre de la CAN et se qualifie en demi-finale

Rudi Garcia aura du boulot : l'Égypte bat le champion en titre de la CAN et se qualifie en demi-finale

08:42
🎥 Charles De Ketelaere décisif : le Belge inscrit son premier but de 2026 et remporte une belle distinction

🎥 Charles De Ketelaere décisif : le Belge inscrit son premier but de 2026 et remporte une belle distinction

08:00
Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

10/01
Un club de Bundesliga pourrait faire le forcing pour déloger un cadre brugeois cet hiver

Un club de Bundesliga pourrait faire le forcing pour déloger un cadre brugeois cet hiver

22:20
"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

10/01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Stankovic - Bozhinov - Sirois

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Stankovic - Bozhinov - Sirois

22:20
"On n'est pas préparé à ça" : Grejohn Kyei revient sur sa situation compliquée au Standard

"On n'est pas préparé à ça" : Grejohn Kyei revient sur sa situation compliquée au Standard

22:47
Jackpot en vue pour La Gantoise ? Après Barcelone, des écuries de Serie A à l'affût

Jackpot en vue pour La Gantoise ? Après Barcelone, des écuries de Serie A à l'affût

21:40
🎥 Un jeune talent formé à Anderlecht déjà décisif avec son nouveau club

🎥 Un jeune talent formé à Anderlecht déjà décisif avec son nouveau club

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved