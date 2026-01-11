"On se disait ça ne marchera pas" : Simon Mignolet bluffé par l'éclosion d'un coéquipier estimé à 30 millions

Pour Simon Mignolet, c'est le mental qui forge les champions, bien plus que le talent pur. Il cite la progression fulgurante de Joel Ordoñez comme le parfait exemple.

Simon Mignolet était l'invité du podcast football de Het Laatste Nieuws, aux côtés de Toby Alderweireld et Hans Vanaken. Évidemment, ils ont discuté du Soulier d'Or. Ardon Jashari a été cité et les deux joueurs du Club avaient pas mal de choses à dire sur lui.

Mignolet a souligné à quel point Jashari avait envie de progresser. Il s'est adapté très vite à la Belgique avant de devenir un pilier du milieu de terrain, avant de partir pour l'AC Milan. Un transfert qui, pour l'instant, ne lui réussit pas.

La mentalité avant le talent

"Ça se voit dans les petits détails du quotidien", explique Mignolet dans le podcast. "On ne peut s'en rendre compte qu'en s'entraînant avec lui tous les jours et en partageant le vestiaire. Ça saute vite aux yeux : c'est un homme en mission. Et il y en a d'autres comme lui."

Le gardien du Club de Bruges prend Joel Ordonez comme exemple. "Les premières semaines, on se disait entre nous : ça ne marchera pas", avoue Mignolet. Mais aujourd’hui, Ordonez est devenu un titulaire indiscutable sous Ivan Leko, et Transfermarkt estime sa valeur à 28 millions d’euros.

"C'est justement parce qu'il a cette rage de vaincre, cette volonté de s'affirmer et de progresser", conclut Mignolet. "Et on voit ce que ça donne." Comme quoi, le talent ne fait pas tout.