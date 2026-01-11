50 millions d'euros pour un joueur du Club de Bruges ? Voici ce qui coinçait

Le Club de Bruges aurait-il pu vendre Joel Ordonez pour 50 millions d'euros ? Pas sûr, parce que certains éléments ne collaient pas.

Le feuilleton Joel Ordonez a connu pas mal de rebondissements. Tout le monde annonçait un transfert record à 50 millions d'euros vers Liverpool, mais le média anglais Mail Sport avait démenti l'information.

Aucun accord en vue

Pour l'instant, aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre le Club de Bruges et le club anglais pour le défenseur. Liverpool suit de près le jeune Équatorien, mais les discussions n'iraient pas plus loin.

La direction brugeoise souhaite terminer la saison avec Ordonez dans ses rangs. C'est un joueur important pour les Blauw en Zwart, que ce soit pour la suite de la Ligue des Champions ou pour la course au titre.

Liverpool reste à l’affût, mais...

Avec une valeur marchande estimée à 28 millions d'euros par Transfermarkt, le Club préfère patienter pour faire monter les enchères. Vendre le joueur cet hiver serait jugé trop risqué pour l'équilibre de l'équipe.



Selon Football Insider, le club anglais garde un œil sur Ordonez. Mais ça ne devrait pas se faire cet hiver, plutôt à partir du 1er juillet. Sauf si un autre club décide de passer à l’action avant.