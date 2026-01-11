OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

Kaye Furo quitte le Club de Bruges et s'engage avec Brentford pour plusieurs saisons. Il n'avait joué que 5 matchs avec Bruges.

Brentford a confirmé l'arrivée de Kaye Furo en provenance du Club de Bruges. L'attaquant de 18 ans a signé un contrat de cinq ans et demi. Les dirigeants anglais ont précisé qu'ils suivaient l'international espoir belge depuis un moment. "C’est un joueur que nous observons depuis longtemps et nous sommes ravis de l'accueillir", a déclaré le club.

L'entraîneur Keith Andrews a expliqué pourquoi il faisait confiance au jeune buteur. "Il possède des qualités que j'apprécie énormément et je pense qu’il peut s'améliorer dans notre environnement." Le coach est convaincu que Furo jouera un rôle important à l'avenir : "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il deviendra un grand joueur."

Son parcours entre l'Antwerp et Bruges

Furo a commencé sa formation à l'Antwerp avant de rejoindre l'académie du Club de Bruges en 2017. Il a signé son premier contrat pro à 15 ans. Il s'était illustré en Youth League en marquant contre l'Atlético Madrid. Avec le Club NXT, en deuxième division belge, il a pris de l'expérience en inscrivant huit buts en dix-huit matchs lors de la saison 2024/25.

En août 2025, il a fait ses débuts avec l'équipe première de Bruges lors d'un match de qualification contre les Rangers. Il a marqué son premier but en championnat face à Saint-Trond et a joué en Ligue des Champions contre Arsenal. Au total, il a participé à huit rencontres cette saison toutes compétitions confondues, avec un but et une passe décisive à la clé.

Un grand espoir international

S'il possède la double nationalité belge et nigériane, Furo n'a porté jusqu'ici que le maillot de la Belgique chez les jeunes. Il a grimpé tous les échelons, des U15 aux U21, et il est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.



