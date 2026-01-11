Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Hong - Waem - Butera

Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

La Gantoise veut se renforcer durant ce mercato. La direction finalise l'arrivée en prêt d'un ancien du club. (Lire la suite)

Un retour à Anderlecht ? Pas la priorité : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai"

Ethan Butera se trouve à un tournant décisif de sa jeune carrière. Le contrat du Belge de 19 ans avec l'Ajax arrive à échéance, ce qui lui permet de discuter avec d'autres clubs, mais un départ est loin d'être acté. (Lire la suite)