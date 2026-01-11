Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Hong - Waem - Butera
Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise
La Gantoise veut se renforcer durant ce mercato. La direction finalise l'arrivée en prêt d'un ancien du club. (Lire la suite)
Un retour à Anderlecht ? Pas la priorité : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai"
Ethan Butera se trouve à un tournant décisif de sa jeune carrière. Le contrat du Belge de 19 ans avec l'Ajax arrive à échéance, ce qui lui permet de discuter avec d'autres clubs, mais un départ est loin d'être acté. (Lire la suite)
Une affaire à saisir : Charleroi sur la piste d'un défenseur belge en fin de contrat
Aux Pays-Bas, Matteo Waem a bien progressé ces derniers mois. Charleroi serait tenté par le rapatrier mais n'aura pas la tâche facile. (Lire la suite)
