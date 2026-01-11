🎥 On l'avait rarement vu comme ça : Youri Tielemans hors de lui après un tacle dangereux

Aston Villa a éliminé Tottenham en FA Cup, hier soir. La fin de match a eu lieu dans une ambiance très nerveuse.

Pas de repos pour les braves : 72 heures après avoir concédé le match nul à Crystal Palace, Aston Villa était de nouveau sur le pont, cette fois pour un troisième tour de FA Cup sur la pelouse de Tottenham.

Face au rythme effréné des rencontres, Unai Emery a réalisé quelques changements, faisant notamment débuter Youri Tielemans sur le banc. Mais notre compatriote a été amené à monter au jeu après moins de dix minutes suite à la blessure de Boubacar Kamara.

Les visiteurs se font respecter, Tielemans en particulier

Aston Villa a rapidement fait la différence, menant 0-2 à la pause grâce à des buts d'Emiliano Buendia et Morgan Rogers. En début de deuxième mi-temps, Tottenham a relancé le suspense en revenant à 1-2 via Wilson Odobert.

De quoi nous valoir une fin de match très tendue. Même s'il n'était pas censé jouer autant, Youri Tielemans a montré une implication de tous les instants. Et quand João Palhinha a encore fait monter la tension d'un cran avec un tacle dangereux dans les dix dernières minutes, le Diable Rouge a été lui dire sa façon de penser.

😡 | Youri Tielemans n’a pas apprécié ce tacle violent de João Palhinha ! 🔥💥 #EmiratesFACup pic.twitter.com/geMnUbei80



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 10, 2026

Souvent très calme et dans le contrôle, Tielemans ne s'est pas retenu et a été front contre front contre Palhinha, avant d'être séparé par des joueurs de Tottenham. Dans un moneytime d'une nervosité extrême, Aston Villa a conservé son avatange jusqu'au bout pour se qualifier pour le prochain tour.