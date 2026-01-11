Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Le Real Madrid de Thibaut Courtois s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Les Catalans ont remporté le Clasico 3-2.

La finale de la Supercoupe d'Espagne avait tout d'un grand rendez-vous et elle a tenu ses promesses. Le Barça et le Real Madrid se sont rendus coup pour coup dans un Clasico intense.

Côté madrilène, Thibaut Courtois a maintenu son équipe en vie. Le gardien belge a enchaîné plusieurs arrêts importants, repoussant des frappes et évitant que le score ne s'envole.

Cinq buts dans la rencontre

En face, le Barça a joué sans complexe, avec de la vitesse, du mouvement et beaucoup d'envie. Raphinha a été omniprésent, prêt à tenter sa chance. Et c'est le Brésilien qui a ouvet le score pour le Barça.

Sur une action individuelle de Vinícius Jr, le Real Madrid a égalisé. Le Brésilien a dribblé Jules Koundé, lui a glissé un petit pont et a trompé Joan Garcia. 1-1 à la 45e+2 minute. Dans la foulée, Robert Lewandowski a redonné l’avantage au Barça deux minutes plus tard grâce à un ballon piqué que Courtois n’a pas pu arrêter.


Gonzalo Garcia a ensuite égalisé sur corner. L'attaquant espagnol était titulaire, Kylian Mbappé n’était pas prêt pour débuter la rencontre. Sur une frappe déviée de Raphinha, le Barça a repris les devants. Barcelone a remporté la Supercoupe d’Espagne.

