"Certains n'ont pas été honnêtes avec moi" : son départ du Club de Bruges n'est pas encore totalement digéré

Michal Skoras garde un souvenir mitigé du Club de Bruges. Il aurait aimé un peu plus de franchise sur son cas.

En juillet 2023, le Club de Bruges avait tout de même déboursé six millions d'euros pour recruter Michal Skoras. Mais l'ailier polonais n'avait jamais réussi à s'imposer comme titulaire dans la durée. Il y a six mois, les Blauw en Zwart l'ont donc cédé à La Gantoise pour moins du tiers de l'argent investi.

Chez les Buffalos, Skoras a montré qu'il avait pourtant des qualités à faire valoir. En évoquant son passage à Bruges auprès du Nieuwsblad, il estime ne pas nourrir de sentiment de revanche : "Sur le club et mes anciens coéquipiers, tu ne m'entendras jamais dire le moindre mot négatif".

Skoras aurait aimé plus de franchise à Bruges

Il y a remporté un titre de champion de Belgique et y a pris part à 20 matchs de Coupe d'Europe : "Je chéris de beaux souvenirs. Mais certaines personnes là-bas n'ont pas été honnêtes avec moi".

"Je ne cite aucun nom. Mais je ne parle pas des joueurs". Nicky Hayen ? "Je n'avais pas de problèmes avec lui". Il regrette toutefois une communication parfois trop prudente de la part de son ancien entraîneur : "Parfois, je préfère entendre la vérité qui fait mal".



Michal Skoras explique toutefois être passé à autre chose : "Je reste moi-même, le gars qui ne se prend pas la tête et fait des blagues dans le vestiaire, j'ai généralement de bonnes relations avec les autres. Je ne veux pas passer tout le temps à ressasser ce qui est passé".