"On n'est pas préparé à ça" : Grejohn Kyei revient sur sa situation compliquée au Standard

Chafik Ouassal
"On n'est pas préparé à ça" : Grejohn Kyei revient sur sa situation compliquée au Standard
Arrivé en Belgique en 2024, l'attaquant français fait partie des indésirables du noyau Rouche. Il reste dans une impasse et espère trouver une solution rapidement pour se relancer.

Grejohn Kye cherche toujours une porte de sortie, qu'il espère cet hiver. Arrivé gratuitement à Sclessin, il avait été prêté à Charleroi avant de revenir en bord de Meuse : "Dès le début, ça ne s’est pas bien passé. Je suis arrivé et deux mois après, il fallait que je reparte dans un autre club (Charleroi, ndlr). En plus, c’est un club rival", a confié le joueur dans un entretien accordé à Foot Mercato.

Compliqué comme arrivée en Belgique

"Compliqué comme arrivée en Belgique. Je suis arrivé avec une direction et un coach. Je suis parti en prêt et quand je suis revenu, la direction sportive avait changé et le coach n’était plus là. En juillet, on m'a dit que je pouvais chercher un nouveau club et que j’allais pouvoir continuer à m’entraîner. Ils n’avaient pas encore d’attaquants, petit à petit, j’ai été écarté et de manière concomitante", pointe le Français.

"Après, je me suis dit que peut-être à la fin du mercato, je vais revenir avec l’équipe première. Que quoi qu’il arrive, je m’entraîne et que c’est le coach qui décidera, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Vu que tu ne reviens pas avec l’équipe première et que tu ne t’entraînes pas avec eux, tu ne peux rien changer. Tu restes dans ta situation", explique Kyei.

Je prends mon mal en patience

"On n’est pas préparé à ça. Le club t’a recruté, il doit être dans l’équipe première, faire les entraînements, et après, même si vous voulez qu’il parte, au moins lui donner du temps de jeu pour qu’il puisse être vu par les autres clubs", poursuit-il.


"Après, j’ai fait avec la situation actuelle, je ne me suis pas pris la tête, je me suis entraîné, je suis resté agréable avec tout le monde, je prends mon mal en patience, mais ce n’est pas agréable à vivre. Je suis ouvert à toutes sortes de projets. Moi, je veux juste rejouer pour retrouver du rythme, retrouver du plaisir. C’est surtout ça qui m’intéresse", évoque encore l'attaquant de 30 ans.

