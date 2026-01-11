"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

Le Bayern Munich de Vincent Kompany vient de battre Wolfsburg 8-1, la plus grosse défaite de l'histoire des Loups.

Vincent Kompany n'a pas voulu s'enflammer après la grosse victoire 8-1 du Bayern contre Wolfsburg en Bundesliga. Au micro de DAZN, le coach belge a tenu à rappeler que ce genre de score n'est jamais acquis. "Ce n'est pas normal, ce n'est jamais gagné d’avance", a-t-il insisté.

Six buts en deuxième période

L'ancien Diable Rouge a expliqué que la première période avait été plus compliquée qu’il n'y paraît. "Wolfsburg est une équipe forte offensivement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer", a-t-il rappelé.

Kompany a expliqué que la différence s'était faite physiquement. Le Bayern a pris le dessus quand l'adversaire a commencé à baisser d'intensité. "Quand ils ont commencé à fatiguer, nous avons eu plus d’espaces et plus d'occasions", a-t-il expliqué.

Ce qui l'a le plus marqué, c'est l'état d’esprit de ses joueurs. "Même à 5-1, 6-1 ou 7-1, les garçons continuaient à courir, à presser et à vouloir marquer", a souri Kompany. Une mentalité qu'il apprécie énormément.

Le coach du Bayern a mis en avant la place donnée aux jeunes. "J'aime ce mélange, où les jeunes peuvent entrer et montrer ce qu'ils savent faire, sans perdre le caractère du Bayern", a-t-il conclu.