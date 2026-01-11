Il manque à Manchester City : Erling Haaland envoie un message touchant à Kevin De Bruyne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dimanche, il n'y aura pas que le Soulier d'Or. Le journal Het Laatste Nieuws en profite pour lancer son "Hall of Fame" et mettre à l'honneur les légendes du football belge.

Ce dimanche, on connaîtra le vainqueur du Soulier d’Or, mais la soirée réserve d’autres surprises. En plus des trophées habituels, le journal Het Laatste Nieuws lance son "Hall of Fame".

Les trois premières légendes à rejoindre ce club très fermé sont connues : Kevin De Bruyne, Philippe Albert et Michel Preud'homme sont les premiers nommés.

Le message d'Haaland pour De Bruyne

De Bruyne a tout de suite été félicité par son ancien coéquipier, Erling Haaland. "Salut Kevin, c'est Erling. Je voulais te féliciter pour ton entrée au Hall of Fame. C'est un grand moment", a-t-il déclaré selon le journal flamand.

"Tu peux être fier, tu le mérites", poursuit l'attaquant, qui a aussi un message personnel pour le milieu belge. "Tu me manques ici à Manchester."



"On a vécu de super moments ensemble et j'espère te revoir bientôt. En tout cas, félicitations et je te souhaite le meilleur. À très vite", conclut le buteur de Manchester City.