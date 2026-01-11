L'Antwerp se fait dépouiller : un autre cadre de l'équipe a trouvé un accord avec un club de Bundesliga

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Antwerp pourrait perdre deux défenseurs cet hiver. En plus de Rosen Bozhinov, Zeno Van den Bosch aurait trouvé un accord personnel avec l'Union Berlin.

Le mercato d'hiver démarre fort pour l'Antwerp. Rosen Bozhinov devrait rejoindre Pise, avec qui le Great Old aurait trouvé un accord à 5 millions d'euros selon Sky Sports.

Le club anversois pourrait perdre un autre défenseur central. D'après le journaliste Sacha Tavolieri, Zeno Van den Bosch aurait trouvé un accord personnel avec l'Union Berlin.

Un autre départ ?

C'est une belle opportunité pour le jeune Belge, mais ce serait une grosse perte pour l'Antwerp. Un contrat jusqu'en juin 2030 l'attendrait en Allemagne.

Le contrat du joueur se termine à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il pourra bientôt partir gratuitement. Pour l'instant, on ne sait pas si le transfert se fera cet hiver ou l'été prochain.



S’il part cet hiver, l’Antwerp pourra encore récupérer de l'argent. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros selon le site Transfermarkt.