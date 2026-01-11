L'Union Saint-Gilloise l'avait très bien vendu : saison terminée pour un ancien attaquant du club

Muzamel Rahmat
L'Union Saint-Gilloise l'avait très bien vendu : saison terminée pour un ancien attaquant du club

Victor Boniface est forfait pour le reste de la saison. L'attaquant nigérian ne jouera plus avec le Werder Brême.

La saison de Victor Boniface est terminée. L'attaquant nigérian a été opéré du genou et ne devrait plus rejouer avec le Werder Brême. Une absence qui complique les plans du club allemand.

Arrivé en prêt l'été dernier depuis le Bayer Leverkusen, Boniface n'a pas trouvé sa place à Brême. En onze rencontres de Bundesliga, il n'a pas réussi à marquer et a souvent été freiné par des soucis physiques.

Solide à l'Union SG

L'attaquant s'était construit une belle réputation en Belgique. À l’Union Saint-Gilloise, il avait brillé lors de la saison 2022-2023 avec 17 buts et 11 passes décisives en 51 matchs. Des performances qui avaient attiré l'attention de toute l’Europe.

En juillet 2023, l'Union Saint-Gilloise l’avait vendu pour 22,6 millions d'euros au Bayer Leverkusen, après une seule saison à Bruxelles. L'attaquant avait rejoint l'Union en août 2022, en provenance de Bodø/Glimt, pour 6 millions d’euros.


Boniface avait déjà subi deux opérations du genou à l'époque de Bodø/Glimt. L'été dernier, son transfert à l’AC Milan avait échoué à cause des doutes du staff médical sur sa condition physique.

