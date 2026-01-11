"Soyons clairs..." : la réponse sans langue de bois de Thorgan Hazard sur les chances de titre d'Anderlecht

Est-ce qu'Anderlecht à des chances de remporter la Jupiler Pro League ? Thorgan Hazard ne veut pas vendre du rêve aux supporters.

Thorgan Hazard entre dans une période importante de sa carrière. En fin de contrat dans six mois, l'ancien Diable Rouge pourra bientôt choisir librement sa prochaine destination. Arrivé à Anderlecht en septembre 2023, il vit certainement ses derniers mois au Lotto Park.

Interrogé par Het Nieuwsblad, il se montre très honnête sur les ambitions du club. "Soyons clairs : gagner le titre ne sera pas facile", explique-t-il. "Nous devons essayer de faire mieux que notre quatrième place de la saison dernière."

Hazard sent que le groupe a gagné en muscles et en répondant. "Je pense que nous sommes plus forts physiquement que l’an dernier. Nous avons plus d’impact dans les duels", confie le joueur. "Avant, nous étions trop timides et nous faisions rarement faute."

Pour lui, c'est en Play-Offs que l'équipe montrera son vrai niveau. "En Play-Offs, le potentiel est encore énorme", assure-t-il. Il noublie pas non plus la Coupe. "Atteindre à nouveau la finale est un objectif important."



"La saison dernière, on a perdu la finale contre Bruges, mais si tout se passe bien pour nous, on peut les battre", conclut-il.