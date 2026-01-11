Besnik Hasi prévenu : le mercato d'Anderlecht sera sous contraintes

Anderlecht doit d'abord se séparer de plusieurs joueurs avant de pouvoir recruter. Le mercato avance lentement, sans arrivée prévue pour le moment.

Pour recruter, Anderlecht doit faire de la place. Le club bruxellois est obligé de dégraisser avant de pouvoir bouger sur le marché des transferts. Sans départs, impossible d’accueillir de nouveaux joueurs. Olivier Renard, le directeur sportif, a été très clair là-dessus.

Cédric Hatenboer a été prêté à Telstar pour gagner du temps de jeu. Naoufal Bohamdi Kamoni a quitté les Futures pour s’engager à Westerlo pour trois ans et demi.

Mais le plus gros reste à faire. Anderlecht cherche des solutions pour Majeed Ashimeru, Alexis Flips, Luis Vazquez et Thomas Foket. Des dossiers compliqués, mais nécessaires pour avancer.

Recruter dans les Balkans ?

Besnik Hasi a parlé recrutement dans le journal Nacional. Il a évoqué une piste loin de la Belgique. "Il y a beaucoup de joueurs intéressants en Croatie pour Anderlecht. La Croatie a prouvé par le passé qu'elle regorge de talents, et elle continue de le faire."



Pour l'instant, aucun renfort n'est attendu. Tant que les sorties ne sont pas réglées, les arrivées devront patienter. Le mercato d’Anderlecht est loin d’être lancé.