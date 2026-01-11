Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

Mika Godts est inarrêtable. Encore décisif avec l'Ajax ce week-end, le jeune ailier de 20 ans porte son équipe grâce à ses buts et passes décisifs.

L'Ajax s'est fait peur, mais repart de Telstar avec les trois points. Malgré un score serré de 2-3, les joueurs d'Amsterdam ont plié l'affaire dès le premier quart d'heure de jeu avec deux buts coup sur coup.

Mika Godts est devenu l'homme fort de l'Ajax. En marquant encore une fois, le Belge confirme qu'il est indispensable cette saison. Il a mis 8 buts et donné 6 passes décisives en 16 matchs de championnat. On peut le dire, c'est le meilleur joueur de l'équipe.

Hatenboer rate son premier match

Telstar a tenté de résister, mais c’est devenu plus compliqué après la pause. Cédric Hatenboer, prêté par Anderlecht cette saison, a plombé son équipe. Réduits à dix, les visiteurs ont dû courir après le ballon et fermer les espaces.

L'entrée de Rayane Bounida a redonné du souffle à l'Ajax. Le Belge a donné une passe décisive à la 72e minute de jeu. Jorthy Mokio, l'autre Belge de l'équipe est monté à la 75e.

L'Ajax remonte dans le classement et accède au podium. Pour ceux qui ont oublié, l'Ajax était en crise en première partie de saison. John Heitinga avait été viré à cause des mauvais résultats.