Deux matchs en 24h à 3000 km de distance : un ancien de Pro League a réussi l'impossible pour Domenico Tedesco

Photo: © photonews
Domenico Tedesco est désormais actif à Fenerbahçe. Hier, il a remporté la Supercoupe de Turquie face à Galatasaray, en faisant notamment monter au jeu un ancien de Pro League.

Il avait déjà remporté une Coupe d'Allemagne avec Leipzig en 2022 : hier, Domenico Tedesco a remporté le deuxième trophée de sa carrière d'entraîneur en battant Galatasaray, le grand rival stambouliote.

Un ancien attaquant du championnat belge était présent sur le banc. Nene Dorgeles a été le premier réserviste à monter au jeu à cinq minutes de la fin. L'ailier malien avait notamment lancé sa carrière à Westerlo, avec une saison à 13 buts en 36 matchs.

Un retour express

Pourquoi vous en parler ? Parce que sa présence sur le banc tient du miracle. Les suiveurs de la CAN ont en effet été bien surpris de sa montée au jeu : la veille, il disputait encore la deuxième mi-temps du quart de finale entre le Mali et le Maroc.

Deux matchs disputés (même de manière partielle) en 24h : un enchaînement assez rare que pour être souligné, d'autant plus que le joueur a dû se farcir un vol de 3000 kilomètres pour rallier Istanbul en provenance de Tanger.


Cela peut se comprendre : Nene Dorgeles a régulièrement aidé Tedesco en tant que suspersub : déjà 3 buts et 7 assists cette saison. Il a ainsi pu se remettre de l'élimination face au Maroc en brandissant le tout premier trophée de sa carrière.

