Une affaire à saisir : Charleroi sur la piste d'un défenseur belge en fin de contrat

Aux Pays-Bas, Matteo Waem a bien progressé ces derniers mois. Charleroi serait tenté par le rapatrier mais n'aura pas la tâche facile.

Après avoir été formé à Westerlo jusqu'à ses 17 ans, Matteo Waem a rejoint l'Antwerp, qu'il a représenté jusque chez les U21. Ensuite, comme de nombreux joueurs belges désireux de lancer leur carrière professionnelle, il a rejoint le MVV Maastricht.

En deuxième division néerlandaise, à quelques encablures de la frontière belge, il est rapidement devenu une certitude de son équipe. Après trois saisons comme titulaire, il a rejoint l'ADO Den Haag.

Du côté de La Haye, il a confirmé au sein d'une équipe luttant à chaque fois jusqu'en fin de saison pour revenir en Eredivisie. Cette saison encore, la montée est le seul et unique objectif : l'équipe est première et Waem s'est même illustré avec deux buts et trois assists, pas mal pour un défenseur central.

Une situation contractuelle très intéressante

Son profil suscite de plus en plus d'intérêt, d'autant que sa fin de contrat en juin en fait une cible particulièrement peu coûteuse. Le journaliste Rudy Galetti rapporte que Charleroi a manifesté un intérêt concret et a même débuté les négociations.

🚨👀 EXCL | Several European clubs are tracking Matteo Waem ahead of the summer.



Hannover 96, Charleroi, Groningen, Brann and RB Salzburg have all shown concrete interest, with the centre-back set to become a free agent in June.



Un transfert dans le Pays Noir est toutefois loin d'être acté : Hannovre, le FC Groningen, Brann Bergen et Salzbourg seraient eux aussi sur le coup. Sans compter qu'il y a de fortes chances pour que le joueur termine la saison dans son club pour enfin décrocher le titre et la promotion. Son nom risque toutefois de continuer à faire parler dans les prochains jours.