🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Manchester United est éliminé de la FA Cup par Brighton pour la première de Darren Fletcher sur le banc. Une compétition en moins pour Senne Lammens.

Manchester United quitte la FA Cup après une défaite contre Brighton 1-2 à Old Trafford. Pour sa première sur le banc, Darren Fletcher n'a pas réussi le "miracle" attendu devant ses supporters. Avec cette élimination, les Red Devils disent adieu à une nouvelle coupe cette saison.

Première bourde de Lammens

Senne Lammens a eu très chaud pendant cette rencontre. Le gardien belge a fait sa première grosse bourde depuis qu'il est titulaire en rendant le ballon directement à Danny Welbeck. Heureusement, l'attaquant s'est manqué et le but a été évité de justesse.

Brighton a été plus solide et efficace dans le jeu. Brajan Gruda a ouvert le score avant de servir Welbeck pour le deuxième but. Les Mancuniens étaient perdus et sans idées pendant une grosse partie de la soirée.

L'ancien joueur d'Anderlecht, Joshua Zirkzee a réduit l'écart en fin de match. Mais l'exclusion de Shea Lacey a tué les derniers espoirs de United. À dix contre onze, la marche était trop haute.

Un coup dur pour Fletcher qui commence son mandat par une défaite à la maison. L'équipe n'a pas encore trouvé le bon rythme. Il va falloir réagir très vite pour éviter que la saison ne tourne au fiasco.

Commentaire
Senne Lammens

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
