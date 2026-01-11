Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

La Bundesliga est le terrain de jeu du Bayern Munich de Vincent Kompany. Cette saison, ils n'ont toujours pas perdu en championnat.

Le Bayern Munich a commencé l'année de la meilleure des manières. Devant son public, le leader de la Bundesliga a offert un festival offensif. Wolfsburg n'a pas réussi à suivre le rythme imposé par les Bavarois.

Le Bayern a mis la pression et forcé la défense adverse à la faute. L'égalisation de Wolfsburg n'a pas freiné l'élan des hommes de Vincent Kompany, sûrs de leur force et hyper efficaces devant le but.

Un festival offensif

Luis Díaz a été l’un des grands artisans de la soirée, dangereux sur son côté. Olise, Kane et Guerreiro ont profité des espaces pour faire parler leur qualité. Un effectif où le danger vient de partout.

Les erreurs se sont enchaînées du côté de Wolfsburg et le score a gonflé sans que l'équipe ne puisse réagir. Une soirée à oublier pour les "Loups", dépassés dans tous les secteurs.



Avec cette victoire 8-1, le Bayern conforte sa place de leader et fonce tout droit vers le titre. Le club Bavarois a 44 points, 14 victoires pour deux matchs nuls.