Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard a retrouvé des couleurs avec Anderlecht cette saison. Mais il se veut réaliste sur ses chances de revenir chez les Diables.

L'été dernier, Thorgan Hazard semblait bel et bien parti pour quitter Anderlecht. Le Brainois de 32 ans peinait à revenir après sa terrible rupture des ligaments croisés et a d'ailleurs commencé la saison comme réserviste.

Il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'équipe (7 réalisations) et son deuxième meilleur passeur. Son retour en force pourrait-il convaincre Rudi Garcia, qu'on sait en contact régulier avec un certain Eden Hazard, de le reprendre chez les Diables ?

Toujours dispo, mais loin d'être parmi les mieux placés

Thorgan n'a plus été appelé en sélection depuis la Coupe du Monde 2022 sous Roberto Martinez. Il confirme au Nieuwsblad ne pas avoir pris sa retraite internationale : "Je n'abandonnerai jamais les Diables Rouges tant que je jouerai".

Mais il ne se fait pas d'illusion : "Les deux derniers sélectionneurs ne m'ont plus appelé. Donc le Mondial 2026 n'est même pas dans un coin de ma tête. Ce serait plutôt pour Adriano", sourit-il, avec un sourire complice à Adriano Bertaccini, qui était assis à côté de lui pour l'interview.

L'ancien buteur du RFC Liège et de Saint-Trond préfère en rire : "Alors là, je n'y pense pas du tout pour le moment. Je devrais presque être le meilleur buteur du championnat pour avoir une chance. Je ne sais même pas si j'étais dans la pré-sélection lors des matches de qualification".