La principale différence entre Leko et De Mil ? "Là-dessus, ils sont presque à l'opposé"

RiK De Mil a succédé à Ivan Leko du côté de La Gantoise. Les joueurs ont dû se faire à un management assez différent.

Si le choc de voir Ivan Leko partir vers l'ennemi brugeois a été grand, celui de voir débarquer Rik De Mil l'était aussi. Au quotidien, les joueurs ont vite découvert des différences assez profondes entre les deux entraîneurs.

Même s'il est actuellement blessé et ne prend pas part aux séances d'entraînement, Mathias Delorge a pu constater les changements par rapport à l'ère Leko. Le milieu de terrain a accompagné le groupe pour le stage en Espagne, il s'est confié au Belang van Limburg.

"Lors des réunions, y compris lors du stage, je suis toujours avec le groupe. On remarque que Rik De Mil a une approche du football très différente de celle d'Ivan Leko. Il met l'accent sur des détails différents", commence-t-il.

Pas le même type de coaching

Il n'y a pas que sur le plan du jeu que les deux hommes diffèrent. Au niveau du caractère, le groupe a tout de suite décelé du changement : "De Mil est un homme d'un calme imperturbable, presque l'opposé de Leko. Je ne connaissais pas Rik auparavant, n'ayant jamais travaillé avec lui. Il est déjà mon quatrième entraîneur ici, après Vrancken, Milicevic et Leko".



L'ancien trudonnaire a été opéré à la cheville le lendemain de Noël. Il a été repris par Rik De Mil au stage pour maintenir les liens avec le groupe mais ne sera pas de retour sur le terrain de sitôt : "C'est difficile, mais c'est ainsi. Je recevrai les soins appropriés et des exercices alternatifs pour maintenir ma forme physique".