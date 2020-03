Van der Elst incertain de son avenir : "Je me demande si je serai encore au KVO l'année prochaine"

L'avenir de Franky Van der Elst à Ostende est de plus en plus incertain, comme le ressent le principal intéressé.

"Je suis conscient qu'un nettoyage suit souvent l'arrivée d'un nouveau patron", confiait l'ancien Diable Rouge dans le studio de Proximus.

Ce dimanche, Ostende devra d'abord s'assurer de jouer en JPL la saison prochaine. Et la mission revient à Adnan Custovic et son assistant Franck Berrier. Toujours dans le staff, Franky Van der Elst ne sait pas pour combien de temps encore : "Que faire lorsqu'un nouveau coach arrive avec son propre assistant à part laisser sa place. Mais ce n'est pas grave, le plus important désormais c'est le match de dimanche", également analyste pour la soirée de Ligue des champions.

"J'ai encore un contrat d'un an, mais je suis conscient qu'il y a souvent un nettoyage qui suit l'arrivée d'un nouveau patron. Je me demande sincèrement si je serai encore au KVO l'année prochaine. Nous verrons bien. Maintenant, le match contre le Cercle est le plus important", poursuivait Van der Elst.

Ostende a l'avantage que la lanterne rouge Waasland-Beveren doit absolument gagner contre Gand : "Le fait que le Cercle soit déjà sauvé pourrait engendrer une certaine décompression o urelâchement de leur part, après les dernières semaines où ils ont vraiment beaucoup donné."