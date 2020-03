Le Sporting d'Anderlecht adapte son programme d'entraînements

Comme la plupart des autres clubs, le Sporting s'adapte aux mesures annoncées par le gouvernement jeudi soir.

Contrairement à certains autres clubs d'Europe et de Belgique, le Sporting d'Anderlecht a décidé de ne pas arrêter les entraînements de son équipe première, mais le Sporting adopte certains changements. L'équipe première sera d'ailleurs la seule à poursuivre les entraînements.

Comme le confirme le communiqué du club:

"Le RSC Anderlecht prend les mesures proactives suivantes pour, d’une part, protéger l'état de préparation physique des joueurs et pour, d'autre part, essayer de prévenir au mieux la propagation du virus COVID 19, comme prescrit par le gouvernement et par solidarité avec la population.

Le groupe de joueurs sera divisé en plusieurs petits groupes.

Le vestiaire sera divisé en plusieurs plus petits vestiaires.

haque joueur recevra son propre panier-repas séparé.

Les autres équipes du RSC Anderlecht ne s’entraîneront pas."