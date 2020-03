🎥 Vincent Kompany et le coronavirus : "Progresser même dans ces moments difficiles"

On imagine que le confinement doit être difficile à vivre pour un homme aussi hyperactif que Vincent Kompany. Mais le capitaine du Sporting d'Anderlecht a un message positif à faire passer !

Vincent Kompany représente plus que le RSC Anderlecht : "Vince the Prince" est un symbole pour tout le football belge et ses mots, en cette période particulière, doivent inspirer les supporters mauves comme ceux des Diables. Kompany s'est donc exprimé depuis son confinement, au sujet du coronavirus :

"On n'a pas le choix, il faut suivre les règles imposées par le gouvernement. Je crois que c'est la seule manière de vaincre ce virus", affirme Vincent Kompany. "Je pense à ceux qui vivent dans ces conditions similaires à celles que j'ai connues quand j'étais enfant : on vivait à cinq dans un petit appartement, les voisins du haut étaient à sept, d'autres encores plus nombreux (...)", continue-t-il. "Mais même dans ces moments, on peut progresser. Même dans un espace réduit, on peut penser grand ! J'encourage les jeunes à continuer de s'instruire, grâce à Internet, à se dessiner un avenir. Si vous sortez, gardez vos distances de sécurité, pensez à votre santé, à celle de vos proches ! Courage, on est ensemble".