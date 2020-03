Coup dur pour Ostende : L'accord de reprise avec l'investisseur américain est suspendu !

Ce jeudi, le KVO a annoncé que l'investisseur américain PMG avec lequel il possédait un accord de principe pour une reprise a suspendu provisoirement les négociations.

"Le 16 janvier 2020, KVO et le groupe d’investissement américain PMG (Pacific Media Group) ont conclu un accord de principe concernant une participation, qui a également conduit à un accord signé le 15 février. En raison des conditions de confidentialité et des négociations en cours avec des parties externes, le KVO n’a pas pu et ne pouvait pas communiquer sur le contenu de cet accord. Cependant, la société d’investissement PMG nous a à présent informé qu’elle s’abstient temporairement de réaliser l’acquisition. L’investisseur a négocié avec la société d’investissement Alychlo au sujet de dettes existantes, ainsi qu’avec le propriétaire du stade concernant le loyer annuel. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à un accord", a expliqué Frank Dierckens, le président d'Ostende dans un communiqué.

"En ces temps difficiles où la santé de chacun est primordiale, je me rends compte que le football passe après, mais c’est un coup dur, à la fois pour moi personnellement et pour tous ceux qui se soucient du club", a-t-il ajouté.