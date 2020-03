Nouveau défi en vue pour Andreas Pereira?

Andreas Pereira découvrira-t-il un nouveau club à l'issue de la saison?

Alors qu'il réalise sans doute sa saison la plus aboutie à Manchester United, Andreas Pereira pourrait partir cet été. Selon The Sun, Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à laisser partir le Belgo-Brésilien et Jesse Lingard cet été.

Passé par les centres de formation de Lommel et du PSV, Andreas Pereira avait rejoint Manchester United en janvier 2012, alors qu'il n'avait que 16 ans. Mais il n'avait jamais autant joué avec les Red Devils que cette saison (32 apparitions pour deux buts et quatre assists), mêmem si sa situation a évolué juste avant l'interruption: il n'a débuté aucun des six derniers matchs disputés par Manchester United.