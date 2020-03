🎥 La quarantaine du Soulier d'Or

Livraison de cadeau pour l'anniversaire de son pote, Jelle Vossen (qui fêtait ses 31 ans, dimanche), promenades le long de la plage ou séances de sports à domicile; Hans Vanaken présente sa quarantaine dans une mini-séquence vidéo publiée par le Club de Bruges sur Twitter.

🎬 Take 1 : "Het leven zoals het is: In quarantaine bij Gouden Hans" 🤳🏻 #WeNeverLockAlone pic.twitter.com/kn1ToOzG2E