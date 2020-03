Arsenal a fait une offre pour un joueur de Manchester United

Le défenseur central avait rejoint en prêt l'AS Rome cette saison.

Chris Smalling s’est relancé en rejoignant l’AS Rome en prêt cette saison. Auteur de bonnes prestations, le défenseur central doit revenir à Manchester United à l’issue de la saison.

Arsenal a été agréablement surpris par ses performances et a même soumis une première offre, selon le Corriere dello Sport. Si le montant de celle-ci n’a pas été dévoilé, on sait que la somme de 25 millions d'euros pourrait suffire aux Red Devils pour le laisser filer. Cependant, Chris Smalling a déjà fait savoir qu’il est très bien à l'AS Rome et pourrait être tenté d'y rester.