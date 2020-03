Le 11 des Anciens, épisode 2 : les Diables Rouges en force dans l'équipe du Standard

Qui sont les onze meilleurs joueurs passés par le Standard de Liège ? Witsel, Fellaini, Benteke et d'autres joueurs font partie de notre sélection.

Dans cette série composée de six épisodes, la rédaction de Walfoot a concocté un onze des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par un club de Pro League. La série continue donc aujourd'hui avec le Standard de Liège, actuellement cinquième du championnat. Il est nécessaire de préciser que les critères retenus pour établir la sélection ne prennent pas uniquement en compte les performances des joueurs sous les couleurs des Rouches mais englobent l'ensemble de ce qu'ils ont pu réaliser durant leurs carrières jusqu'à maintenant.

Gardien de but et défenseurs :

Le dernier rempart de notre sélection n'est autre que Guillermo Ochoa. S'il n'a jamais réussi à s'imposer dans un grand club européen, le gardien méxicain avait particulièrement crevé l'écran lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Devant lui, on retrouve une défense centrale composée de trois joueurs. Ainsi, même si sa progression a récemment été freinée par une rupture des ligaments croisés, Christian Luyindama est bien présent. Ensuite, Eliaquim Manga, qui retrouve des couleurs à Valence cette saison, a également été retenu. Enfin, même si le meilleur de sa carrière est sans doute derrière lui, à 36 ans, Dante possède un palmarès impressionnant garni d'une Ligue des Champions et de quatre Bundesliga remportées avec le Bayern Munich.

Milieux de terrain :

Tout d'abord, le couloir gauche est occupé par Benito Raman. Bien que peu performant avec les Rouches lorsqu'il y était, il fait désormais le bonheur de Schalke avec qui il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 21 rencontres cette saison. Sur l'aile droite, Moussa Djenepo, aujourd'hui à Southampton, sort de deux saisons pleines avec le Standard.

Enfin, au coeur du jeu, on retrouve deux Diables Rouges. Parti en Chine après plus de dix ans en Premier League, Marouane Fellaini est surtout connu pour son long passage réussi à Manchester United. Lui aussi passé par la Chine, Axel Witsel semble dans la meilleure forme de sa carrière sous les couleurs du Borussia Dortmund, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs milieux d'Allemagne. Les deux trentenaires seront également accompagnés par Razvan Marin parti rejoindre l'Ajax Amsterdam l'été dernier.

Attaquants :

Enfin, le duo d'attaque est composé de deux habitués des Diables Rouges, à savoir Christian Benteke et Michy Batshuayi. Malgré un transfert raté à Liverpool en 2015, le premier avait surtout réalisé de très bonnes performances avec les Villans, ce qui lui avait alors valu l'intérêt de nombreux cadors de Premier League. A ses côtés, Michy Batshuayi, en difficulté à Chelsea, avait marqué les esprits avec de très bonnes statistiques lors de ses deux saisons à Marseille et lors de son prêt de six mois au Borussia Dortmund en 2018.

Le XI du Standard de Liège : Ochoa - Luyindama, Mangala, Dante - Raman, Marin, Witsel, Fellaini, Djenepo - Benteke, Batshuayi