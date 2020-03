L'Antwerp s'active: deux autres jeunes joueurs prolongent

Quatre prolongations: l'Antwerp mise sur la jeunesse.

Après Robbe Quirynen (option levée et nouveau contrat de deux ans) et Koji Miyoshi (transfert définitif), deux autres jeunes joueurs de l'effectif anversois ont signé un nouveau contrat. Haoran Li et Laurent Mendy ont prolongé d'un an leur aventure anversoise.

Haoran Li, ailier gauche chinois de tout juste 20 ans, était arrivé en début de saison en provenance de Russie. Laurent Mendy, attaquant sénégalais de 21 ans, avait pour sa part rejoint l'Antwerp il y a deux ans. Cette saison, il est prêté à Dudelange, club avec lequel il a notamment découvert l'Europa League.