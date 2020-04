Mathieu Valbuena est abasourdi par la disparition de Pape Diouf

Ce mardi, l'ancien président de l'Olympique de Marseille (2005-2009) Pape Diouf est décédé à cause du coronavirus à l'âge de 68 ans.

Joueur du club phocéen sous les ordres du Sénégalais, le milieu offensif de l'Olympiakos Mathieu Valbuena (35 ans) a été choqué par cette disparition.

"Je suis abasourdi. C'était un grand homme. Il m'a donné ma chance pour jouer dans ce club. C'était vraiment un amoureux de l'OM et un grand homme, avec un grand coeur. Il va vraiment me manquer dans le football. Il avait toujours des analyses justes. C'était un formidable président, toujours à l'écoute, aussi dans l'affectif mais qui savait taper du poing sur la table. Il va énormément manquer. Même en interne à l'OM, on rêvait de son retour. Il aimait rigoler, il avait toujours le sourire, il chambrait énormément. Il avait toujours cette joie de vivre, cette passion", a raconté Valbuena sur RMC.