Le championnat roumain veut reprendre au plus vite : "Le vainqueur du football doit être déterminé sur le terrain"

La Fédération roumaine envisage trois scénarii et va demander la permission au gouvernement.

La Fédération roumaine de football (FRF) va demander au gouvernement de laisser les clubs de reprendre l'entraînement pendant l'état d'urgence pour permettre la reprise du Championnat le 27 mai, a fait savoir son président Razvan Burleanu ce vendredi.

Razvan Burleanu, le président de la Fédération roumaine a expliqué que trois scénarii étaient à l'étude pour le redémarrage de la ligue, les 27 mai, 3 juin et 13 juin étant discutés comme dates de reprise. "Si nous commençons le 27 mai, nous terminerons les compétitions nationales le 28 juin. Le vainqueur du football doit être déterminé sur le terrain. Je crains que si nous ne reprenions pas le Championnat au plus tard en mai, nous ne trouvions plus 14-16 clubs professionnels dans les deux premières ligues à l'avenir", a-t-il conclu.