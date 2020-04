Lombaerts revient sur une période à Ostende: "Je n'ai plus de ressentiment"

Nicolas Lombaerts termine son contrat avec le KV Ostende. Ses trois ans sont terminés. L'année dernière, il a même connu une année durant laquelle il a dû s'entraîner avec l'équipe B.

Ostende a tenté de faire partir Lombaerts et d'ainsi se débarrasser de son énorme contrat de 300.000 euros. Mais les déclarations dans la presse ont mal tourné. " 'Un gars difficile, pas assez en forme'. À la longue, c'était pitoyable - ils se tiraient une balle dans le pied tout le temps. Alors qu'ils voulaient se débarrasser de moi, ils ne me mettaient jamais en valeur. Tout le monde savait ce dont il s'agissait", dit-il à Het Laatste Nieuws.

"Bientôt ce noyau B était comme un soulagement. Je n'ai délibérément pas cherché de contacts avec le groupe de joueurs de l'équipe première. J'ai eu une bonne relation avec l'entraîneur des U23 Kurt Bataille. Les joueurs m'ont montré beaucoup de respect. J'ai été "positif" (rires). Aidé où j'ai pu, j'ai tout donné à chaque entraînement. Pour les remercier, je veux offrir un dîner à l'équipe des moins de 23 ans... Mais ce n'est pas possible maintenant. "

Comment pensez-vous que Devroe ou Zetterberg se sentent?

Lombaerts s'est retrouvé à Ostende grâce à Marc Coucke, qui lui a offert de folles perspectives. "Manipulé par Coucke ? Je ne suis pas le seul... Mais il y a pire que moi. Pour le KVO, c'est cent fois plus lourd que pour moi. De plus, je n'ai pas été viré. Comment pensez-vous que Luc Devroe se sent ? Ou Pär Zetterberg ? La liste est longue..."

"En fin de compte, je suis resté et j'ai beaucoup joué les années précédentes. Écoutez, si vous criez sur les toits que vous êtes un partisan du KVO, alors vous ne devriez pas en tirer le meilleur parti."

"Je n'ai plus de ressentiment. Seulement... Je l'aimais bien. Quand j'ai vu Coucke, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de contagieux (il était présent partout, ndlr). Maintenant je le pense..."