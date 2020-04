Nicolas Lombaerts raccroche les crampons avec un goût de frustration !

Clap de fin pour le défenseur âgé de 35 ans qui arrivait en fin de contrat dans trois mois du côté du KV Ostende.

Nicolas Lombaerts a fait savoir hier qu'il mettait un terme à sa carrière dans une interview pour Het Laatste Nieuws. Il part sur une note amère. Depuis son retour en 2017 en provenance du Zenit, il n'a seulement disputé que 59 matchs pour le compte d'Ostende. En ce début de saison, il a directement été envoyé dans le noyau B...

"Je raccroche avec un goût de frustration. Malgré les critiques de mes dirigeants, je suis toujours resté positif. On m’a relégué dans l’équipe B : je n’ai plus eu de contacts avec des joueurs de l’équipe A, mais j’ai construit un lien fort avec les jeunes. J’ai essayé de leur transmettre chaque jour mon expérience", a expliqué l'ancien Diable Rouge. "Et sans ce confinement, j’aurais d’ailleurs invité tout le groupe au resto en remerciement pour ces bons moments. Mais il y a des choses plus graves dans la vie. Ce club va peut-être disparaître, je me mets à la place des employés... Moi, ma carrière est derrière moi…."

Formé à La Gantoise où il a évolué trois ans, il a ensuite pris le chemin de la Russie et du Zenit Saint-Petersbourg avec qui il a remporté la Coupe UEFA en 2008 ainsi que quatre championnats de Russie (2007, 2010, 2012 et 2015).

Chez les Diables Rouges, il aura souvent été la cinquième roue du carrosse derrière Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld, mais comptera tout de même 38 capes, trois buts et une participation au Mondial 2014 au Brésil.