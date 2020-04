Arrivé l'été dernier en provenance d'Eupen, le natif de Louvain s'est vite imposé chez les Mauves et a même multiplié les très bonnes prestations. Du coup, plusieurs clubs allemands le surveillent de près et pourraient tenter de l'enrôler lors du prochain mercato estival.

Ces derniers jours, nous vous avions informé que le Sporting d'Anderlecht était intéressé par Mike Vanhamel (Beerschot) et Jean Butez (Mouscron) en cas de départ de Hendrik Van Crombrugge. "Vanhamel a sorti une très belle saison chez les Rats et possède déjà une belle expérience", nous confie Philippe Vande Walle. "Butez fait partie de ces très bons espoirs de notre championnat qui semble prêt à franchir un cap. Deux très bons éléments", explique l'ancien portier du Club de Bruges.

Néamoins à ses yeux, Anderlecht doit faire son maximum pour conserver Hendrik Van Crombrugge. "Il a réalisé une solide saison et sauvé de nombreux points. Il pourrait être tenté par une aventure à l'étranger mais les Mauves doivent faire leur maximum pour le convaincre de rester s'ils veulent entamer leur reconstruction. Van Crombrugge va bonifier son année d'expérience et peut devenir l'un des leaders de cette formation. De plus, il possède un très bon jeu au pied, caractéristique ultra importante d'un portier moderne", ajoute-t-il.

"Un gardien de but est devenu très important à l'heure actuelle. Il est le premier maillon de la colonne vertébrale d'une équipe. Il faut un portier d'expérience, de qualité et avec un bon jeu au pied. Le Club de Bruges l'a bien compris et c'est pourquoi ils ont engagé Simon Mignolet. Anderlecht doit suivre cet exemple", a conclu Philippe Vande Walle.