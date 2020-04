Une autre star de la Roma met son maillot aux enchères pour le KV Ostende

Le KV Ostende prend les choses au main pour assurer sa survie : de nombreuses ventes aux enchères ont été organisées.

Ainsi, après Edin Dzeko et Thorgan Hazard, c'est une autre star du football européen qui a fait un geste pour le KVO : Mirko Vucinic, l'ancienne star de l'AS Rome, a mis aux enchères un maillot porté en 2010 face à La Gantoise et avec lequel le Monténégrin avait marqué face à un certain ... Adnan Custovic, par la suite coach d'Ostende !