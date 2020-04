Le KV Ostende vend désormais le maillot d'une star du PSG aux enchères

Le KVO continue de mettre en vente des maillots de stars internationales pour réunir de l'argent. Cette fois, l'ancien ostendais David Rozenhal a mis la main à la pâte !

Le KV Ostende ne s'arrête plus, et ce alors même que la reprise du club a été presque assurée : le club côtier continue de mettre aux enchères des maillots de joueurs qui lui sont liés de près ou de loin. Ainsi, en plus de l'ex-Ostendais Adam Marusic, désormais à la Lazio (et suivi par le PSG !), qui a mis son maillot en vente, David Rozenhal a également participé en mettant son propre maillot et celui d'un ancien adversaire, Thiago Silva, aux enchères.

Tijdens z'n lockdown in Rome vond Adam Marusic nog een 'match worn shirt' van @OfficialSSLazio terug én hij zette er meteen ook de boodschap 'Good Luck KVO' op, samen met z'n handtekening.

Een topitem dus op onze veiling, ook voor @LALAZIOMIA

