Jérémy Doku doit tirer des leçons du parcours ... de Zakaria Bakkali

Jérémy Doku attire les regards de toute l'Europe après sa première saison complète chez les professionnels. La pépite du RSC Anderlecht a cependant tout à gagner à attendre le bon moment avant de partir ...

La progression de Jérémy Doku cette saison a impressionné les observateurs : initialement titulaire, il s'attirait de nombreuses critiques pour le manque d'efficacité qui se cachait derrière son style spectaculaire et ses accélérations fulgurantes. Inévitable compte tenu de son âge et de son manque d'expérience, mais le résultat ne s'est pas fait attendre : Franky Vercauteren renverra le jeune Doku à ses études quelques semaines, sous-entendant clairement qu'il lui fallait travailler ses gammes pour revenir dans l'équipe.

Une progression fulgurante

À bon escient : une fois de retour dans le groupe, les progrès de Doku sont évidents, avec une année 2020 qui le voit enfin concrétiser ses nombreux débordements et phases offensives. Depuis décembre, le jeune ailier compte 3 buts et 3 assists en 12 matchs, des chiffres bien plus flatteurs que si ses statistiques sont prises en compte depuis le début de saison (24 matchs, soit le double).

Qui plus est, Jérémy Doku est actuellement rien moins que l'un des meilleurs dribbleurs ... d'Europe : d'après les calculs de Sport-Foot Magazine, la pépite du RSCA est le quatrième joueur du continent tentant le plus de dribbles, avec un pourcentage de réussite de 60%. Une précocité qui rappelle ... un autre joueur d'Anderlecht au même âge : Zakaria Bakkali, époque PSV Eindhoven.

Un parcours compliqué

En 2013, l'Union Belge et le sélectionneur Marc Wilmots font le forcing pour que Zakaria Bakkali choisisse la nationalité sportive belge : alors que l'ailier de 17 ans est courtisé par le Maroc ... d'Eric Gerets, Bakkali choisit définitivement les Diables en décembre, après avoir notamment fait le buzz par un triplé retentissant contre Nimègue en août 2013 quelques jours après sa sélection pour un amical contre la France.

La suite, on la connaît : mis sous le feu des projecteurs, Bakkali rentrera dans les rangs. Après une brouille au PSV Eindhoven, refusant de prolonger son contrat, il rejoindra l'écurie de Jorge Mendes qui le placera au FC Valence, mais les mois sans jouer ont prélevé leur tribut sur le joueur explosif qui avait charmé l'Eredivisie et la Belgique. Il ne sera plus appelé avec les Diables Rouges et cette saison encore, on peinait à retrouver le Zakaria Bakkali de 2013-2014 à Anderlecht.

Faire les bons choix

On le voit, à 17 ans, un joueur n'est pas toujours armé pour faire face à la pression d'un début de carrière avec le statut de crack. Peut-on considérer Doku comme plus talentueux sur papier que l'était Bakkali en début de carrière ? Pas forcément. Ce qui fera la différence entre leurs deux parcours sera la capacité du RSCA à encadrer son joueur, la capacité de Doku à prendre les bonnes décisions ... et la capacité à attendre le bon moment pour prendre son envol.

Le monde du football est rempli de joueurs tout aussi, voire plus talentueux que Jérémy Doku mais n'ayant pas pu mettre à profit leur don : Charly Musonda, autre produit d'Anderlecht, en est un autre exemple. Espérons pour le développement de Doku qu'il aura pu échanger avec Bakkali durant ces derniers mois sur le sujet : nul doute que l'ex-Diable Rouge, qui n'a jamais que 24 ans, a beaucoup de choses à apprendre à son cadet ...