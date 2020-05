Fort courtisé, un coéquipier de Leander Dendoncker réagit aux rumeurs : "Chaque jour sort une nouvelle équipe qui me veut"

L'attaquant mexicain a réalisé une grosse saison avec les Wolves cette saison, et cela n'est pas passé inaperçu.

Raul Jimenez (28 ans, 43 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) se retrouve au centre de nombreuses rumeurs après avoir été performant ces derniers mois avec Wolverhampton.

L’attaquant mexicain, qui se sent bien en Angleterre, a évoqué son avenir à court terme. "Je découvre les rumeurs des transferts via les médias sociaux. Ils m'ont déjà mis au Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal et chaque jour sort une nouvelle équipe qui me veut. Je dois être calme. S'ils parlent de moi, c'est parce que je fais bien les choses. Je voudrais continuer en Angleterre. Je suis heureux, adapté et j'aime l'idée de rester en Premier League. Mais si vous me dites que demain une offre du Real Madrid ou de Barcelone arrive, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer une telle opportunité", a indiqué l’ancien joueur de Benfica auprès d'ESPN.