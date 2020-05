Davy Roef a trouvé un nouveau club !

Le portier de 26 ans en avait marre d'être la doublure de Van Crombrugge chez les Mauves.

Anderlecht voulait conserver Davy Roef, mais ce dernier voulait jouer et arrêter de jouer les doublures au Sporting. Pourtant cela pourrait être à nouveau le cas dans son futur club.

Selon Ivan De Witte, Roef sera le gardien de but de La Gantoise la saison prochaine, bien que le président des Buffalos ait immédiatement indiqué que Roef devrait être le deuxième gardien de but.

"Roef sera un joueur de La Gantoise dès la saison prochaine. Il sera en concurrence avec Kaminski et partiront sur le même pied d'égalité, bien que je pense que Kaminski restera le premier gardien de but", a déclaré De Witte dans De Tribune sur Sporza. "Nous sommes quand même contents qu'il ait signé, c'est un gardien de but de qualité".