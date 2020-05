Wouter Biebauw fidèle à Roulers jusqu'en D1 Amateurs?

Wouter Biebauw avait découvert la Pro League avec Roulers, entre 2002 et 2008 et y était revenu huit ans plus tard. Après avoir connu la D1 et la D1B avec le club roularien, va-t-il désormais découvrir la D1 Amateurs?

Au total, le gardien de 35 ans a disputé 150 rencontres entre les perches roulariennes. Mais l’absence de licence pourrait changer la donne. "J’espérais rester, mais je suis en fin de contrat. Avec la relégation, cette option pourrait s’envoler. Je n’ai pas encore discuté avec le club " précise-t-il à Sporza. "Ce sera au club de décider et si on me propose un beau projet en D1 amateurs, je serai certainement attentif." Mais le gardien ne cache pas qu’il pourrait tout aussi bien accepter un nouveau défi. "J’aimerais encore évoluer au niveau professionnel et je sens que j’ai encore quelques belles années devant moi. Je reste donc ouvert à d’autres propositions car je veux jouer le plus haut possible."