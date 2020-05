Leekens revient sur sa déclaration la plus connue : "Des regrets ? Non"

Georges Leekens (70 ans) a mis fin à sa carrière d'entraîneur. Long Couteau a pris sa retraite. Sa déclaration la plus frappante restera dans les annales juste avant son départ pour le Club de Bruges : "Le travail avec les Diables Rouges est fait à 90 %".

Une déclaration qui est encore citée de nombreuses années après. "Des regrets par rapport à cette phrase? Non. Lors d'une conférence de presse comme celle-ci, vous avez le devoir de dire quelque chose, je pense. En tant qu'ambassadeur d'un club ou d'un pays, vous devez apporter quelque chose - le public veut quelque chose et vous devez aussi faire votre travail", dit-il dans Het Laatste Nieuws. "Et puis parfois vous dites quelque chose qui est mal compris. Je suis ce que je suis, simple, direct. Le Georges Leekens que j'ai toujours été".

Bien qu'il maintienne également qu'il a sa part dans le succès de la génération actuelle des Diables. "Mon premier match, nous l'avons joué contre la Bulgarie devant 7 000 personnes. Kompany a marqué le but gagnant, je crois. Lukaku venait de percer, Mertens était passé d'Utrecht au PSV. Witsel était au Standard, Hazard à Lille. Il y a eu beaucoup de travail pour faire évoluer ces acteurs. A l'époque, c'étaient des talents, aujourd'hui, ce sont de vrais gagnants".

Beaucoup de choses se sont bien passées, d'autres non

"Ils ne vont pas aux championnats d'Europe pour y participer, ils y vont pour gagner. Le mérite va à Wilmots et Martínez bien sûr, deux mariages réussis. Le groupe d'aujourd'hui n'a pas tellement changé par rapport à mon époque. Beaucoup de choses se sont bien passées, d'autres non. J'ai ramené Simons avec son expérience et Ciman, qui n'était pas un joueur de football mondial, mais il avait sa valeur. En tant qu'entraîneur du Club, j'ai mis Meunier sur le côté droit pour qu'il puisse faire une carrière internationale. Nainggolan n'a pas réussi et vous vous sentez responsable de cela. Je l'ai fait entrer dans l'équipe nationale, mais à cause de certains faits, cela n'a pas fonctionné".