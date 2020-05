Le match Virton-Beerschot va-t-il revenir hanter la D1B ?

Si OHL et le Beerschot ne peuvent pas jouer la finale retour pour la promotion en D1A, Westerlo, premier au classement général, pourrait monter. Mais un scénario (encore) plus compliqué n'est également pas à écarter.

La promotion en D1A risque d'être un casse-tête : suite à la décision de reléguer Waasland-Beveren et de ne faire monter qu'une équipe de D1B, la Pro League met une pression inédite sur OHL et le Beerschot, seules équipes (avec Bruges et l'Antwerp) tenues de se préparer à une rencontre et de le faire au plus vite, sous peine de ne ... pas décrocher de promotion, Westerlo montant alors.

Une solution doit être trouvée avant le 31 mai prochain et on parle déjà de délocaliser la rencontre en Allemagne, avec toutes les complications que cela entraîne. Sans parler de l'injustice évidente qui ferait jouer ce match retour à OHL sans le soutien de son public et dans des conditions bien plus compliquées que le match aller (remporté 1-0 par le Beerschot, pour rappel). Pourquoi ne pas annuler le résultat du match aller pour jouer la promotion en une manche sur terrain neutre ? Mystère.

Virton-Beerschot, le match fantôme

Reste un "détail" qui semble parfois oublié : si Virton (sans licence) est calculé comme étant premier du classement général, c'est en prenant en compte le match gagné face au Beerschot ... et dont le résultat avait été jugé invalide au terme d'une bataille judiciaire gagnée par les Rats. La rencontre devait être rejouée le 2 mars ... alors que son résultat n'aurait rien changé à l'issue de la seconde tranche, déjà remportée par le Beerschot.

Le Tribunal de Première Instance du Luxembourg avait alors pris la décision, fin février, de "suspendre l'exécution de la décision de la Commission des Litiges" et donc d'annuler ... PROVISOIREMENT (le terme est explicitement utilisé dans la décision du Tribunal) le déroulement du match entre Virton et le Beerschot. Officiellement, ce match n'a donc ... pas eu lieu. Et même si l'Excelsior Virton venait à remporter sa licence (ce que le club a bon espoir de parvenir à faire), il ne serait pas premier au classement sans cette victoire face au Beerschot, zone grise que Westerlo ne manquerait pas de pointer du doigt. Bref : tout le monde à l'UB doit croiser les doigts pour qu'OHL et le Beerschot puissent jouer leur finale retour ...