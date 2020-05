Toni Kroos sait ce qu'il veut pour la suite de sa carrière

Toni Kroos sait où il veut passer les trois prochaines saisons : au Real Madrid.

Dans un entretien accordé à Eurosport, Toni Kroos (30 ans) a affirmé sa volonté de rester au Real Madrid le plus longtemps possible : "Je veux rester un joueur du Real pour les trois saisons à venir. J'aurai 33 ans et ce sera un bon âge pour me demander où j'en suis sur le plan physique et voir ce qui se passe à partir de là", estime le médian allemand.

"Trois ans en foot, c'est long ; trois ans au Real Madrid, c'est encore plus long", pointe le Madrilène, qui évolue au Real depuis 2014. Kroos est également revenu sur son refus de baisser son salaire, en début de crise du coronavirus : "Cela avait été dit avant même que nous ayons négocié avec le club. Je préférais garder mon salaire et en faire quelque chose d'utile. Mais il est apparu évident que nous devions renoncer à une partie de notre salaire (10%, nda) pour aider les employés du club", reconnaît Toni Kroos. "Mais tant que le club ne venait pas nous dire ça, nous n'avions pas de raison d'accepter".