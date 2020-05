La nouvelle recrue de La Gantoise Jordan Botaka avait quitté le Club de Bruges en 2013 : "Ils m'ont laissé tomber"

Jordan Botaka rejoint un cador belge. La saison prochaine, il évoluera à La Gantoise. Quand il était jeune, il avait porté les couleurs du Club de Bruges, mais cela n'avait pas fonctionné.

La nouvelle acquisition de La Gantoise a le sentiment qu'ils l'ont laissé tomber au Club de Bruges, où il était sous contrat entre 2010 et 2013. "Certaines personnes m'ont exclu", explique Jordan Botaka à Het Laatste Nieuws.

"Quand j'ai rejoint Belenenses, il y a eu des erreurs dans les papiers de mon transfert, donc je ne pouvais pas jouer là-bas. J'ai demandé à résilier le bail et à retourner au Club pour m'entraîner avec les espoirs. Je n'y étais même plus le bienvenu. Ils m'ont laissé tomber. On m'a dit qu'il valait mieux que je cherche un club de troisième division et que je commence un travail à côté", poursuit-il.

Mais ce n'était pas le pire. "A la fin, des choses ont été dites sur mon père qui n'auraient jamais dû être prononcées. Je suis un garçon très calme, mais j'étais sur le point de faire des choses folles. Au Club de Bruges, personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé dans ma vie privée. Si vous tenez compte de mes antécédents, vous ne dites pas des choses comme ça".

"De nombreuses personnes du Club de Bruges ont assisté aux funérailles de mon père. Je leur suis très reconnaissant pour cela".