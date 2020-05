Philippe Clement pointe deux atouts majeurs pour le prochain mercato de Bruges

La saison bouclée, Philippe Clement peut penser à préparer la saison prochaine. Et il abordera visiblement le mercato avec une certaine confiance, malgré les circonstances...

Dans un contexte qui s'annonce délicat financièrement pour la plupart des clubs, le champion de Belgique devrait pouvoir tirer son épingle du jeu lors du prochain mercato. C'est en tout cas l'avis de Philippe Clement. "Nous avons une double chance", confie-t-il à Sud Presse.

"L'une ou l'autre retouche, sans plus"

"L'effectif actuel ne nécessite que l'une ou l'autre retouche, sans plus. Mais le Club n’est pas non plus financièrement dans l’obligation de vendre pour vendre. Deux atouts non négligeables sur un marché dont on ignore tout de la fluctuation, pour le moment."

"Un mercato prolongé? Ca va rendre fou pas mal de dirigeants"

Ce qui enchante moins le coach brugeois, en revanche, c'est la possibilité de voir le mercato se prolonger au-delà du 31 août. "Ça va rendre fou pas mal de dirigeants de clubs et d’entraîneurs", sourit-il. "Personnellement, j’ai déjà du mal à gérer la dernière semaine d’août où ça part dans tous les sens, et là, on va me demander de rester zen un mois et demi de plus ? Pour moi, comme pour quelques confrères de mes connaissances, c’est pas gagné, je vous l’assure!"