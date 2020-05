Cyriel Dessers de retour en Belgique ? Un club du top 6 a fait une offre

Cyriel Dessers, meilleur buteur d'Eredivisie avec Heracles Almelo, pourrait bien faire son retour en D1A.

Le nom de Cyriel Dessers n'était pas des plus connus au moment de son départ pour les Pays-Bas, mais l'ancien du Sporting Lokeren s'est fait un nom d'abord avec Breda et Utrecht, puis avec l'Heracles Almelo avec lequel il a été couronné meilleur buteur d'Eredivisie cette saison (15 buts, égalité avec Berghuis). De quoi lui valoir une sélection avec le Nigeria, qui devra être remise à plus tard en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Belgo-Nigérian pourrait retrouver la Jupiler Pro League, cette fois au top : d'après Het Belang Van Limburg, Dessers serait convoité par le Racing Genk, qui aurait soumis une seconde offre à Heracles. Le club néerlandais serait cependant gourmand puisqu'il demanderait environ 6 millions d'euros pour son attaquant vedette ...