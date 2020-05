Laszlo Bölöni a reçu un soutien inattendu : "Son message m'a mis KO"

Laszlo Bölöni a pris le temps de dire au revoir à l'Antwer. Il ne nie pas que l'adieu a été douloureux. Même si le Roumain âgé de 67 ans a reçu un soutien inattendu.

Auprès de Het Laatste Nieuws, Laszlo Bölöni explique que son téléphone n'a pas arrêté de sonner ces derniers jours. Des joueurs de l'Antwerp comme Bolat, Mbokani et Refaelov ont salué leur ex-entraîneur.

"Mais Jelle Van Damme a été la première personne à m'envoyer un message", avoue Bölöni qui avait poussé Van Damme vers la sortie du côté du matricule 1. "Il est flamboyant, mais a un très grand coeur."

Ses collègues ne l'ont pas laissé tomber non plus. "Georges Leekens m'a ému, j'avais les larmes aux yeux après son message. J'ai été complètement abattu par ce qu'il a écrit. Je n'ai jamais rien entendu de tel de la part de quelqu'un contre qui j'ai toujours dû me battre".