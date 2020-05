Une clause spéciale Messi dans le contrat Nahuel Guzman

Le gardien argentin rêve de rejouer avec le sextuple Ballon d'Or.

S'il n'a jamais joué en Europe, Nahuel Guzman, qui porte le maillot des Tigres depuis 2014, n'en est pas moins une valeur sûre du football argentin. Sur son CV, on note notamment six caps et de multiples sélections avec l'Albicéleste, cumulées entre 2014 et la Coupe du monde 2018, où il était gardien remplaçant.

Le portier de 34 ans a donc eu l'occasion de côtoyer Lionel Messi en sélection, mais aussi avant ça, chez les Newell's Old Boys, le club formateur du numéro 10 de Barcelone. Il a d'ailleurs ajouté une clause particulière, qui concerne Lionel Messi, dans le dernier contrat qu'il a signé avec les Tigres.

Comme il le confirme dans un entretien accordé à TyC Sports. Si Lionel Messi décide de revenir chez les Newell's, Nahuel Guzman sera libéré de son contrat au Mexique et pourra rejoindre la Pulga. "Mais il y a peu de chances pour que ça arrive", sourit-il...